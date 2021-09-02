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REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI - Son Dakika

REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI

02.09.2021 20:52

ANTALYA'da kaçırıldığını ve rehin tutulduğunu ileri süren Şirin N.E. (19), yaklaşık 10 metre yükseklikteki birinci kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı.

ANTALYA'da kaçırıldığını ve rehin tutulduğunu ileri süren Şirin N.E. (19), yaklaşık 10 metre yükseklikteki birinci kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Önce park halinde bulunan otomobilin üzerine, sonrasında beton zemine düşerek yaralanan Şirin N.E.'nin atlama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şirin N.E., ambulansa alınacağı esnada ise kendisine yardımcı olan polis ve sağlık ekiplerine inanmadı ve kendisini kaçıracaklarını söyledi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde yer alan 8 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı. Şirin N.E.?nin pencereye çıktığını ve bağırdığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'10 METRE YÜKSEKLİKTEN ATLADI'

Pencereden ayaklarını sarkıtan Şirin N.E., polis ve çevrede bulunan vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermezken, dairede zorla tutulduğunu iddia ederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki pencereden kendini boşluğa bıraktı. Şirin N.E., ilk olarak park halindeki otomobilin üzerine, daha sonra ise beton zemine düşerek yaralandı.

'BENİ KAÇIRIP REHİN ALDILAR'

Şirin N.E. yerde acı içerisinde kıvranırken, evde rehin tutulduğunu ve kaçırıldığını iddia etti. Şirin N.E., sağlık ekiplerini beklerken, "Yardım edin kaçırıldım. Beni kaçırıp rehin aldılar, İran'dan geldiler. Bunlar örgüt. Beni satmaya çalıştılar. Hayatım boyunca böyle şeyler hep başıma geldi. Olayın bu kadar ciddi olduğunun farkına varamamıştım. Kamerayla görüntüleri alınıp aileleriyle tehdit ettiler. Ben bunları hak etmedim. Çocukluğumdan bu yana eziyet çekiyorum. Demek ki kadınlar bazı şeyleri düşünüyor ama susuyor. Her şeyi öğrendim. Kızlar korkuyor ve olay çok ciddi. Ölsem daha iyiydi. Ben onunla beraber olmak istemedim? gibi sözler etti.

'POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE İNANMADI'

Sağlık ve polis ekipleri Şirin N.E.'yi sedyeye alırken, genç kız ambulansa bindirileceği esnada kendisini kaçıracaklarını iddia ederek bağırdı. Şirin N.E., polis ve sağlık ekiplerine inanmayarak bağırmaya başladı. Ekiplerin ambulansa bindirdiği Şirin N.E., tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI'

Şirin N.E.'nin kendisini boşluğa bıraktığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şirin N.E.'nin düşmesinin ardından vatandaşların hemen yardıma koştuğu görüldü.

'2 DAKİKA GEÇMEDEN ATLADI'

Şirin N.E.'nin pencereden atladığını gören ve cep telefonuyla görüntüleyen Şahin İyidilli, "Ben mutfakta oturuyordum, bir anda sesler gelmeye başladı. Hemen pencereye çıktım. Kadın pencerede, 'ölmek istiyorum' diye bağırıyordu. Kaçırıldığını iddia etti ve 2 dakika geçmeden direkt olarak aşağıya atladı" dedi.

'REHİN ALDIĞINI İDDİA ETTİĞİ KİŞİLERİN PASAPORTUNU ATTI'

Genç kadının atladığını gören Yılmaz Aktaş da "Kendinin burada alıkonulduğunu söylüyordu. Yukarıdan, kendisini rehin alan şahısların pasaportunu attı. Çok ısrar ettik. Polisler geldi, onların polis olduğuna inanmadı. Korktuğundan atladı sanırım. Kendisine işkence yapıldığını söyledi. Önce arabanın üstüne düştü, sonrasında ise yere düştü" diye konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI
REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI

Muratpaşa, 112 Acil, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REHİN ALINDIĞINI İDDİA EDİP 10 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PENCEREDEN ATLADI - Son Dakika


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