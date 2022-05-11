Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama - Son Dakika
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Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama

11.05.2022 11:31
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama

BURSA'da, O.S.'ye (28) kırmızı etek giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen Ebubekir T.'nin cezaevinden salıverildiği yönündeki sosyal medyadaki paylaşımlar ve haberler nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

BURSA'da, O.S.'ye (28) kırmızı etek giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen Ebubekir T.'nin cezaevinden salıverildiği yönündeki sosyal medyadaki paylaşımlar ve haberler nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Ebubekir T.'nin 2 kişiyi alıkoyup birine silah zoruyla mermi yutturup, gecelik giydirdiği olay nedeniyle tutuklu bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sanık E.T.'nin diğer sanıklar Y.D.Ç., G.K. ve M.Ş. ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutukluluğu devam etmektedir" denildi.

Husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyup, birine silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydirdiği öne sürülen 3'ü tutuklu 4 şüpheliden Ebubekir T.'nin, bir başka olaya daha karıştığı belirlendi. O.S.'ye kırmızı etek giydirip cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıkan Ebubekir T., bu suçtan da tutuklandı.

Ebubekir T. hakkında bu dosyadan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Ebubekir T. "Kız arkadaşımla birlikte olmak istemiş. Sinirlendiğim için kız kardeşime ait eteği giydirdim. Ama videoyu hiçbir yerde paylaşmadım" dedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tüm deliller toplandığı için sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan O.S.'nin zorla getirilmesine, Ebubekir T.'nin kız arkadaşının dinlenmesine ve sanığın bu suçtan tahliyesine karar verdi.'SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR'

Tahliye kararının ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve haberler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Mermi yutturup gecelik giydirmişti! İlk duruşmada serbest kaldı" şeklinde çıkan haber ve paylaşımlar ile ilgili olarak bir basın açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sanıklar Y.D.Ç., E.T., G.K., M.Ş., müşteki E.M.'ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma, Silahla Kasten Yaralanma, Silahla Tehdit ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi' suçlarından 14.02.2022 tarihinde tutuklanmış olup atılı suçlardan Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanmaları halen devam etmektedir. Ayrıca sanık E.T.'nin, müşteki O.S.'ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer soruşturma kapsamında "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Silahla Tehdit" suçlarından Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanık E.T.'nin tutuklu olarak yargılandığı davanın 28.04.2022 tarihli duruşmasında, sanık hakkında delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma şüphesi olmaması, dosyanın karar aşamasına gelmiş olması nedeniyle tahliyesine karar verilmiştir. Sanık E.T.'nin diğer sanıklar Y.D.Ç., G.K. ve M.Ş. ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutukluluğu devam etmekte olup, şüpheli ya da şüphelilerin tahliye edildiği şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.


Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asliye Ceza Mahkemesi, Silah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama - Son Dakika


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