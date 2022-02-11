Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar - Son Dakika

Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yaşar Deniz Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş'yi zorla eve götürdü. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

MERMİ YUTTURDU

Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları, E.M'nin ve M.Ş'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Yaşar Deniz Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M'nin ve M.Ş'nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Yaşar Deniz Ç, tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş'ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları M.Ş'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M'ye ve M.Ş'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.

10 DAKİKA İÇERİSİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

E.M'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Yaşar Deniz Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ZANLI SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Yaşar Deniz Ç'nin 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, E.M. ile Yaşar Ç'nin 'Gamze Ü' adındaki aynı kızı sevdiğini ve aralarındaki husumetin bu nedenle başladığını saptadı. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü'nün de 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.

MAĞDURUN DA DOSYASI KABARIK

Adrese yapılan operasyonda ise 1 adet tabanca, telsiz, kelepçe ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan E.M'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sağlık raporu düzenlenmek üzere hastaneye sevk edildi. 1'i kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.