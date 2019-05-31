Son Dakika Haberleri: Rehine krizi: 11 saat sonra etkisiz hale getirildi
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Rehine krizi: 11 saat sonra etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Bursa'da bir kişi, ailesiyle yaşadığı evde pompalı tüfekle ateş ettikten sonra ailesini içeride rehin aldı.

Rehine krizi: 11 saat sonra etkisiz hale getirildi, System.String[]
Bursa'da bir kişi, ailesiyle yaşadığı evde pompalı tüfekle ateş ettikten sonra ailesini içeride rehin aldı. Polis ve özel harekat ekipleri tarafından 11 saat sonra genç adam etkisiz hale getirildi. Olay, Mudanya ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki M.Ç. pompalı tüfekle ailesinin içerisinde bulunduğu ikamette önce iki el ateş etti ve sonrasında kapıları kitleyerek ailesini rehin aldı. Silah seslerini duyan komşular polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmanın çevresinde ve içerisinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alınırken, şüpheliyi müzakereci polisler ikna etmeye çalıştı. Gece başlayan ikna çalışması sabah saatlerine kadar sürdü. Olay yerine çağrılan özel harekat ekipleri düzenlediği operasyon ve müzakere sonucu şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İçeride bulunan gencin ailesi sağlıklı bir şekilde içeriden çıkartılırken, herkes derin bir nefes aldı. M.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:05 Kaynak: İHA
Bursa, Güncel
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