Rehine Olayında Şehit Olan Polis İçin Tören Yapıldı

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Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti

1 Polisimizin Şehit Olduğu Rehine Çatışmasının Detayları Ortaya Çıktı

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