Rehineleri sosyal medyadan attıkları konum kurtardı - Son Dakika
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Rehineleri sosyal medyadan attıkları konum kurtardı

23.02.2022 09:10
Rehineleri sosyal medyadan attıkları konum kurtardı

Arnavutköy'de yasadışı yollarla İngiltere'ye gitmek isteyen 5 kişi tanıştıkları Afganistan uyruklu 10 kişilik çete tarafından rehin alınarak, ailelerinden fidye istendi.

Arnavutköy'de yasadışı yollarla İngiltere'ye gitmek isteyen 5 kişi tanıştıkları Afganistan uyruklu 10 kişilik çete tarafından rehin alınarak, ailelerinden fidye istendi. Polis ekipleri, rehineleri sosyal medyadan attıkları konum üzerinden bularak kurtardı. Polis çete üyelerinden 3 tanesini yakaladı.

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karadağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yasa dışı yollarla İngiltere'ye gitmek isteyen Murat B., Melik K., Semir A., Yasir A., Rifatali S. Afgan uyruklu çete üyeleri ile tanıştı. Şahısları İngiltere vaadi ile Karlıbayır Mahallesi'nde aylar önce kiralanmış olan bir daireye getiren çete üyeleri bir hafta boyunca rehinelere işkence yaparak yakınlarından fidye istedi. Türk rehinelerin yakınlarından 6 bin 280 Euro fidye alan çete üyeleri parayı Pakistan'da bir banka hesabına aktardı. Parayı aldıktan sonra diğer rehineler içinde 18 bin Euro fidye isteyen çete üyeleri parayı alamazlarsa herkesi öldüreceklerini söyledi.

ABİSİNE ATTIĞI KONUM HAYATINI KURTARDI

Rehin alınan Türk vatandaşlardan bir tanesi Afgan çete üyeleri ile buluşmadan hemen önce şüphelenerek abisine konum attı. Konum ile birlikte Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerine başvuran vatandaşın ihbarı üzerine olay yerinde soruşturma yapan polis ekiplerini fark eden çete üyeleri kaçmaya başladı. Polis ile çete üyeleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından çete üyelerinden 3 tanesi yakalanarak adli mercilere sevk edildi, diğerlerinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Rehineleri sosyal medyadan attıkları konum kurtardı

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Rehineleri sosyal medyadan attıkları konum kurtardı Rehineleri sosyal medyadan attıkları konum kurtardı

Afganistan, Arnavutköy, England, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rehineleri sosyal medyadan attıkları konum kurtardı - Son Dakika


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