Son Dakika Haberleri: Rehn: ECB para politikasında ek destekler uygulamalı
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Rehn: ECB para politikasında ek destekler uygulamalı

32 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, artık "geçici olarak görmediğini" söylediği ekonomik yavaşlamaya karşı ECB'nin para politikasında ek destekler uygulaması gerektiği uyarısı yaptı.

Rehn: ECB para politikasında ek destekler uygulamalı, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, artık "geçici olarak görmediğini" söylediği ekonomik yavaşlamaya karşı ECB'nin para politikasında ek destekler uygulaması gerektiği uyarısı yaptı.
Rehn, Boersen Zeitung ile söyleşisinde, düşük enflasyon beklentilerinin, ECB'deki tüm politika yapıcıları kaygılandırması gerektiğinin de altını çizdi.
"ECB daha güçlü ve uzun sürecek bir yavaşlamaya karşı hazırlıklı olmalı" diye uyaran Rehn, ECB'nin "en kötü" durumlarda kullanabileceği tüm araçları şimdiden hazırlaması gerektiğini de vurguladı. Rehn, diğer birçoklarının yanında, faiz indirimi ya da nicel genişleme politikası gibi araçların da gündemde tutulması gerekebileceğini söyledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:48 Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası, Olli Rehn, Ekonomi
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