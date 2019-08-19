Reidin-Gyoder: Temmuz'da konut kredisi kullanımı yüzde 14

Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi Ağustos ayı sonuçları, satışların yüzde 49'unun bitmiş, yüzde 51'inin bitmemiş konut projelerinden yapıldığı Temmuz ayında, banka kredisi kullanımının yüzde 14'te sabit kaldığını ortaya koydu.Reidin-Gyoder verilerine göre senet kullanımı Temmuz'da geçen aya göre 8.0 puan arttı. Markalı konut projeleri kapsamında yapılan satışların yüzde 5.0'inin yabancılara yapıldığı Temmuz ayında fiyat artışı, geçen aya göre 0.32, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.75 olarak hesaplandı.Söz konusu verileri değerlendiren Gyoder Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi:"Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 14 olan banka kredisi kullanım oranının Temmuz ayında da aynı kalması, sektörün yüksek faizden olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Ancak Ağustos ayının ilk günlerinde kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi hamlesiyle, özellikle beklemede olan kesimler harekete geçecek ve konut kredisi kullanımı yeniden artacaktır. Konut kredisi kullanım oranındaki artışı Ağustos ayı itibarıyla görmeye başlayacağız."Reidin Genel Müdürü Alp Çapa da Temmuz ayı sonuçları hakkında şu yorumu yaptı:"Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.32, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2.75 artış oldu. Stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, Temmuz ayında stoklarda adet bazında erime oranı yüzde 2.32 seviyesinde görünüyor. Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 49'u bitmiş, yüzde 51'i ise bitmemiş konut stoklarından oluşuyor. Konut bedeli ödeme yöntemlerini incelendiğimizde, Temmuz ayında Haziran ayına göre senet kullanımında yüzde 21'lik bir artış, peşinatlı alımlarda ise yüzde 16'lık bir azalış olduğunu gözlemlemekteyiz."Yeni konutlarda fiyat artışı yüzde 0.32Kamuoyunda "markalı projeler" olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden oluşturulan Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Temmuz ayında geçen aya göre yüzde 0.32, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre de yüzde 86.60 nominal artış oldu.Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Temmuz ayında geçen aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.32, 2+1 konut tipinde yüzde 0.42, 3+1 konut tipinde yüzde 0.26 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.18 nominal artış görüldü.Yabancılara satılan konutların yüzde 38'i 1+1Temmuz ayında, markalı konut projeleri kapsamında yapılan satışların yüzde 5.0'lik (son altı aylık ortalama yüzde 7.0) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 38 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.Peşinat oranı yüzde 42Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde Temmuz ayında peşinat kullanımının yüzde 42, banka kredisi kullanımının yüzde 14 ve senet kullanım oranının da yüzde 44 düzeyinde olduğu görüldü. Haziran ayında peşinat kullanımı yüzde 50, senet kullanımı yüzde 36 ve banka kredisi kullanımı da yüzde 14 olmuştu. (Fotoğraflı)