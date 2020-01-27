REINA DAVASI'NDA MASHARİPOV'A 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel REINA DAVASI'NDA MASHARİPOV'A 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ (1) - Son Dakika

REINA DAVASI'NDA MASHARİPOV'A 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ (1)

6 saat önce

Özden ATİK / Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı.

REINA DAVASI'NDA MASHARİPOV'A 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ (1), System.String[]

Özden ATİK/ Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 39 kişiyi kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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Masharipov, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:24 Kaynak: DHA
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