REINA DAVASI'NDA MASHARİPOV'A 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ (1) - Son Dakika

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REINA DAVASI'NDA MASHARİPOV'A 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ (1)
6 saat önce
Özden ATİK / Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:24 Kaynak: DHA
Özden ATİK/ Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 39 kişiyi kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
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