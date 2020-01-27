Reina Davası'nda Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi (1) - Son Dakika

Özden ATİK/ Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 39 kişiyi kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.