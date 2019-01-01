Son Dakika Haberleri: Reina Katliamanında Ölenler Çiçeklerle Anıldı

Reina Katliamanında Ölenler Çiçeklerle Anıldı

12 dakika önce İlandır

REİNA'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.

Reina Katliamanında Ölenler Çiçeklerle Anıldı, System.String[]
REİNA'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.

Beşiktaş'ta bulunan eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenler unutulmadı. Kapatılarak yıkımı yapılan eğlence merkezinin önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri ve çiçekler bırakıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel
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