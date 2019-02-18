Son Dakika Haberleri: Reina Katliamı Davası: 19 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi...

Reina Katliamı Davası: 19 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi...

1 saat önce

ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

Reina Katliamı Davası: 19 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi..., System.String[]
ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada 19 sanığın tahliyesine karar verildi. Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. 

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti, tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, üzerlerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerlerine yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçeleriyle 19 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen 19 sanığın ayrıca yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbirleri de uygulanmasına karar verildi.  

20 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, Tene Traore ve Zarina Nurullayeva'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

Masharipov, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı! Reina Saldırısı Davasında 19 Sanık Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Adnan Oktar, Cezaevinde de Rahat Durmadı! Son Dakika! TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:41:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reina Katliamı Davası: 19 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]