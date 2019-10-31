Son Dakika Haberleri: Reina katliamı davası... savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor
Son Dakika Güncel Reina katliamı davası... savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor

Reina katliamı davası... savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor

52 dakika önce

ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin 18 kişinin tutuklu yargılandığı 58 sanıklı davada gün içinde mütalaa açıklanması bekleniyor.

ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin 18 kişinin tutuklu yargılandığı 58 sanıklı davada gün içinde mütalaa açıklanması bekleniyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen duruşma, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülüyor. Jandarma ekiplerinin duruşma salonları önünde yoğun güvenlik tedbiri aldığı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

İDDİANAME

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Reina katliamı davası... savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor

Yılbaşı, Ortaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 kişinin katili, 25 yıl sonra dağda yaptığı sığınakta yakalandı
Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu Muğla'da lüks villada boğdu, İstanbul'da teslim oldu! Katilin babası, cinayetin sebebinin kıskançlık olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:27:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reina katliamı davası... savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]