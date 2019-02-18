Son Dakika Haberleri: Reina Katliamı Sanığının Savunması Kapalı Oturumda Alınıyor

Reina Katliamı Sanığının Savunması Kapalı Oturumda Alınıyor

59 dakika önce

ORTAKÖY'de Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davaya bakan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi.

Reina Katliamı Sanığının Savunması Kapalı Oturumda Alınıyor, System.String[]
ORTAKÖY'de Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan  davaya bakan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor. 

 

10. DURUŞMA 

 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan 10. duruşmada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 32 tutuklu sanık hazır bulundu.  Tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'ın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken,  9 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı. Duruşmada yedi tercümanın da hazır bulundu. 

 

KAPALI OTURUM TALEP EDİLDİ

 

Bir önceki duruşmada savunmasını hazırlaması için son kez süre verilen bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov'un avukatı Atanur Demir, kamu güvenliği, genel ahlakın gerekliliği ve olayın vehametinin de dikkate alınarak Abdulkadir Masharipov'un savunmasının alınacağı bu oturumun kapalı olarak yapılmasını talep etti. Duruşma savcısı  da talebin kabul edilmesini istedi. 

 

TALEP KABUL EDİLDİ

 

Mahkeme heyeti de talebin kabulüne karar verdi.  Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor

 

 

İDDİANAME   

 

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

 

Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet"  suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:04 Kaynak: DHA

Ortaköy, Masharipov, Güncel
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