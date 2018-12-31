Reina Katlimanında Ölenler Çiçeklerle Anıldı
2 saat önce
Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAReina'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı. Beşiktaş
'ta bulunan eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenler unutulmadı. Kapatılarak yıkımı yapılan eğlence merkezinin önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri ve çiçekler bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Bırakılan resim ve çiçekler
-Bölgeden detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:22 Kaynak: DHA
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