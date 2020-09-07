Reina saldırganı Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Reina adlı gece kulübüne yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi, 79 kişinin yaralanmasına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada sanık Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık, avukatları ve tercümanları hazır bulunurken, 3 sanık SEGBİS yolu ile bağlandı.

Sanık avukatlarının duruşma savcısının açıkladığı mütalaaya karşı beyanlarını tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı kararın açıklanacağını belirterek sanıklara son sözlerini sordu.

"CİDDİ SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Son sözü sorulan sanık Abdulkadir Masharipov, "Diyeceğim şey şu; önceden mahkemede bu suçlamaları kabul etmedim. Güçlü bir delil olması için parmak izlerinin eşleşmesini, güvenlik görüntülerinin eşleşmesini Adli Tıp Kurumu'ndan talep etmiştim ama hiçbiri olmadı. Elimde savunma yapmak için güçlü bir delil yok. Ciddi söyleyecek bir şeyim yok. Bundan sonrası size havale. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından kararı açıklamak üzere ara verdi.

MASHARİPOV'A 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'u '39 kişiyi kasten öldürme' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, '79 kişiyi öldürmeye teşebbüs' ile '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından bin 368 hapis cezasına çarptırdı. Sanığı 'vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma' suçundan 375 bin lira para cezasına çarptıran mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Saldırının planlayıcılarından olduğu iddia edilen sanık İlyas Mamaşaripov'u 'anayasayı ihlal etmeye yardım etme', '39 kişiyi tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve '79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından toplamda bin 432 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva'un da aralarında bulunduğu 46 sanığa 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er aydan 12'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına mahkum etti.

Sanık İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Celil Çelik ile Zarina Nurullayeya'nın tutuklanmasına 11 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, hazırlanan iddianamede, sanık Abdulkadir Masharipov'un 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Nitelikli şekilde kasten öldürme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen şüpheliler İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıldan 2 bin 385 yıla kadar hapisleri istenmişti. Diğer 52 şüphelinin ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti

Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olduklarının belirtildiği iddianamede, 39 kişi 'Maktul', 122 kişi 'Mağdur ve müşteki' olarak yer almıştı.

(İHA)