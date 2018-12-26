Reina Saldırganının Ev Arkadaşından İlginç Savunma
1 saat önce
Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanması olarak faaliyet gösteren "Heyet Tahrir Şam" terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen ve Reina saldırısının failinin kaldığı evde parmak izleri bulunan A.G.
Adana
'da yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye
'deki yapılanması olarak faaliyet gösteren "Heyet Tahrir Şam
" terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen ve Reina saldırısının failinin kaldığı evde parmak izleri bulunan A.G.'nin, "Söz
konusu şahsın Başakşehir
'deki ikametinde nasıl ve ne şekilde parmak izimin çıktığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
'nde verdiği ifadesinde, "Reina eğlence merkezine Abdulkadir Marsharipov tarafından saldırılması olayına ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur, böyle bir şahsı tanımıyorum. Söz konusu şahsın Başakşehir'deki ikametinde nasıl ve ne şekilde parmak izimin çıktığını bilmiyorum. DEAŞ veya El Kaide örgütü üyesi değilim. Türkiye
'ye geliş amacım İngiltere
veya başka bir Avrupa
ülkesine gitmekti" ifadelerini kullandı.
Tutuklanan A.G.'nin, Türkiye'de herhangi bir saldırı yapmak amacı olmadığını söyleyerek, "Türkiye'de kaldığım sürelerde araç satışı ve bebek tekstili ürünleri satışıyla ilgili ticari faaliyetler yürüttüm. Üzerimde bulunan fotoğraflar terör örgütü üyesi olduğumu göstermez. Biz Çeçenler Türkleri severiz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:37 Kaynak: İHA
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