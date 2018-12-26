Son Dakika Haberleri: Reina Saldırganının Ev Arkadaşından İlginç Savunma

Reina Saldırganının Ev Arkadaşından İlginç Savunma

1 saat önce

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanması olarak faaliyet gösteren "Heyet Tahrir Şam" terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen ve Reina saldırısının failinin kaldığı evde parmak izleri bulunan A.G.

Reina Saldırganının Ev Arkadaşından İlginç Savunma, System.String[]
Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanması olarak faaliyet gösteren "Heyet Tahrir Şam" terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen ve Reina saldırısının failinin kaldığı evde parmak izleri bulunan A.G.'nin, "Söz konusu şahsın Başakşehir'deki ikametinde nasıl ve ne şekilde parmak izimin çıktığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, "Reina eğlence merkezine Abdulkadir Marsharipov tarafından saldırılması olayına ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur, böyle bir şahsı tanımıyorum. Söz konusu şahsın Başakşehir'deki ikametinde nasıl ve ne şekilde parmak izimin çıktığını bilmiyorum. DEAŞ veya El Kaide örgütü üyesi değilim. Türkiye'ye geliş amacım İngiltere veya başka bir Avrupa ülkesine gitmekti" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan A.G.'nin, Türkiye'de herhangi bir saldırı yapmak amacı olmadığını söyleyerek, "Türkiye'de kaldığım sürelerde araç satışı ve bebek tekstili ürünleri satışıyla ilgili ticari faaliyetler yürüttüm. Üzerimde bulunan fotoğraflar terör örgütü üyesi olduğumu göstermez. Biz Çeçenler Türkleri severiz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:37 Kaynak: İHA

Şam, Adana, 3. Sayfa
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