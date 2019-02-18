Son Dakika Haberleri: Reina saldırısı davasında 19 tahliye

Reina saldırısı davasında 19 tahliye

1 saat önce

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

Reina saldırısı davasında 19 tahliye, System.String[]
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:35 

Ortaköy, Ekonomi
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