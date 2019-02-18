Reina saldırısı davasında 19 tahliye
1 saat önce
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.
Ortaköy
'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:35
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Reina Saldırısı Davasında 19 Sanık Hakkında Tahliye Kararı Verildi
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