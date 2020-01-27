Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı

6 saat önce

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı.

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı, System.String[]

Reina saldırısı davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

(İHA)

Masharipov, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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