Reina saldırısı soruşturmasında bir tutuklama
1 saat önce
Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Adana
'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:08
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