Son Dakika Haberleri: Reina saldırısı soruşturmasında bir tutuklama

Reina saldırısı soruşturmasında bir tutuklama

1 saat önce

Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Reina saldırısı soruşturmasında bir tutuklama, System.String[]
Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:08 

Adana, Ekonomi
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