Son Dakika Haberleri: Reina Saldırısında Ölenler Unutulmadı

Reina Saldırısında Ölenler Unutulmadı

26 dakika önce

Reina saldırısında ölenler unutulmadıİSTANBUL - 2017'nin ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında ölenler için kapatılan gece kulübünün önüne çiçekler ve ölenlerin resimleri bırakıldı.

Reina saldırısında ölenler unutulmadı

İSTANBUL - 2017'nin ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında ölenler için kapatılan gece kulübünün önüne çiçekler ve ölenlerin resimleri bırakıldı.
2017 yılının ilk saatlerinde Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Düzenlenen terör saldırısının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hayatını kaybedenler unutulmadı. Bugün kapatılan gece kulübünün önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri ve çiçekler bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:18 Kaynak: İHA

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