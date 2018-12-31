Reina Saldırısında Ölenler Unutulmadı

2017'nin ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında ölenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.

2017'nin ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında ölenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.



2017 yılının ilk saatlerinde Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Terör saldırısının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hayatını kaybedenler unutulmadı. Kapatılan gece kulübünün önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri ve çiçekler bırakıldı. - İSTANBUL

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