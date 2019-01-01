Reina Saldırısında Ölenler Unutulmadı

2017'nin ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında ölenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.

2017'nin ilk saatlerinde Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında ölenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.



2017 yılının ilk saatlerinde Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Terör saldırısının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hayatını kaybedenler unutulmadı. Kapatılan gece kulübünün önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri ve çiçekler bırakıldı. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı