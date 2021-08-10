Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası Filmi - Son Dakika

Taşradan Reinette ve şehirden Mirabelle isimli iki genç kız tanışır ve Paris'te birlikte bir daire bulmaya karar verirler. Burada üniversiteye giderler ve şehir hayatının birçok karakteriyle karşılaşırlar. Film, birbirini izleyen Mavi Saatler; Kafedeki Garson; Dilenci, Kleptoman ve Dolandırıcı ve Resmin Satışı adlarında dört bölümden oluşuyor ve kızların günlük maceralarını ve hayata çok farklı yaklaşımlarını gösteriyor.

Yönetmen: Éric Rohmer

Senaryo: Éric Rohmer, Joëlle Miquel

Oyuncular: Joëlle Miquel, Jessica Forde, Philippe Laudenbach, François-Marie Banier, Jean-Claude Brisseau, Yasmine Haury, Gérard Courant, Béatrice Romand, Marie Rivière, David Rocksavage, Jacques Auffray, Haydée Caillot, Fabrice Luchini, Marie Bouteloup, Françoise Valier

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: 4 aventures de Reinette et Mirabelle

Yapımcı Firma: Les Films du Losange

Yapım Yılı: 1987

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 99 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 16.08.2021

Reinette ve Mirabelle'in Dört Macerası Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.