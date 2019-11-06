Son Dakika Haberleri: "Reis Bey" Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu
Son Dakika Kültür Sanat 'Reis Bey' Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu

"Reis Bey" Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu

7 saat önce

Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" adlı eseri, Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu.

Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" adlı eseri, Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu.

Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlıkları,?Kahramanmaraş Valiliği,?? Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı, ikinci gününde tiyatro etkinliğiyle devam etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ve Özer Tunca'nın yönettiği "Reis Bey" oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelendi, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını konu alan oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Çetin Atay ve müziklerini de Oktay Köseoğlu yaptı.

Oyunda Osman Nuri Ercan, Zafer Güllü, Sevgi Tanrıverdi, Şemsettin Zırhlı, Çetin Azer Aras, Selma Bayraktargil, Şevki Çepa, Caner Kadir Gezener, Meliha Savaş, Levent Şenbay, Ercan Eker ve Savaş Tamer rol aldı.

Oyunu, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Prof. Dr. Niyazi Can, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli izledi.

Vali Özkan ve Yılmaz, oyunun ardından sanatçılara çiçek hediye etti.

Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Reis Bey, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:12:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Reis Bey" Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]