Reis Döner Şube Sayısını Artırıyor

Reis Döner 38'inci şubesini Kurtköy'de açtı.

Reis Döner 38'inci şubesini Kurtköy'de açtı. Markanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Mercan, enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına ek yüzde 10 ekleyerek fiyatlarda yüzde 20 aşağıya çektiklerini açıkladı.



Reis Döner 38'inci şubesini İstanbul Kurtköy'de faaliyete aldı. İş yerinin açılışına katılan Reis Döner Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan, Kurtköy Sülüntepe'de 38'nci şubelerinin açılmasının haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek,"Planlandığımız gibi istikrarlı bir şekilde şubeleşmeye devam ediyor. Çok yakın zamanda 39 şubemizi Maltepe'ye ilçemize açıyoruz. İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde şubeleştikten sonra Anadolu'da şubeleşme yoluna gideceğiz. Yatırımcılarımıza kazandırmaya da devam ediyoruz. Öte yandan ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın başlatmış oldukları, tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda ki kararlarına biz de artı yüzde 10 ekleyip yüzde 20 indirime gittik" dedi.



"Şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz



İşletme sahibi İsmet Erdoğan ise, gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Kurtköy'lü vatandaşlarımız ilk günden itibaren iş yerimize yoğun ilgi gösterdiler. Halkımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerimiz ile birlikte bu iş yerini açtık hamd olsun her zaman birlikte hareket ediyoruz. Reis Döner'de hakeze kurulduğu günden bu yana emin adımlarla ilerliyor. Bizde bunun farkında olarak 38. şubeyi biz açtık. Bu şubemizde tüm Şehit yakınları ve gaziler istedikleri zaman ücretsiz yemek yiyebilecekler. Onlar bizim başımızın tacı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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