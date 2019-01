Reis' Filminin Başrolü Reha Beyoğlu: "'bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Demiştik"

'Reis' filminin başrolü Reha Beyoğlu: "'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filmindeki başrolüyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Reha Beyoğlu, Lejyoner Avı "Başlangıç" kitabını çıkardı.

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filmindeki başrolüyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Reha Beyoğlu, Lejyoner Avı "Başlangıç" kitabını çıkardı. Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" cümlesini genişleterek, kitabına uyarladığını kaydetti.

"Topal Osman" ve "Reis" sinema filmlerinde başrol oynayan, sayısız dizi ve projelerde görev alan Reha Beyoğlu, Lejyoner Avı "Başlangıç" kitabını çıkardı. Beyoğlu, tüm hakları kendisine ait olan kitabını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Beyoğlu, kitabıyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu: "Her ne kadar sanatçı kimliğimle sayısız projelere imza atmış olsam da duruşumuz, tarafımız belli. Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü kitabımda genişlettim. Roman tarzında olan kitabımda bir gece ansızını Cerablus, Afrin ya da İdlib olarak görmedim. Bir gece ansızın geleceksek, çok özel gelmeliyiz. Kitabımda kurguladığım ve bu kadim topraklarda Lejyonerler olarak ifade ettiğim bizlere zorluk çıkaran özel proje insanları var. Gidersek onlara gidelim, özel olsun."

Lejyonerler kimler?

Kitabı yazmaya nasıl karar verdiğini aktaran Beyoğlu, "Benim için ecdadımızın dağılması bitmedi. Osmanlı'nın sınırlarının daralmasının en büyük nedeni bizimle savaşmanın artık tercih edilmeyip, kapalı kapılar arkasında özel planların yapılmasıdır. Bu planlar doğrultusunda Lejyonerler hazırlandı ve kadim topraklara gönderildi. Bunların asıl amacı; topraklarımıza yerleşip, oranın insanı gibi davranarak, belirli yıllar hiçbir faaliyet göstermeden kendilerini asimile etmek. Asimile olduktan sonra ise, kardeşi kardeşe düşman etmektir. Bu insanlar çoğunlukla İngiliz ve ABD kimliklidir. Asimile oldukları için çözülmeleri çok zor. 30-40 yıldır bu topraklarda yaşayan ve tamamen batıla hizmet eden bu ajanları bu topraklardan göndermek için bu kitabı kaleme aldım" diye konuştu.

"Sinema gücü göstermektir"

Kitabın bir de filmini çekmek istediğini ifade eden Beyoğlu, "Kitabımı film olarak sinemada tüm dünyaya yansıtmak istiyorum. Çünkü gücü göstermek lazım. Askeri filmlerimizde, dizilerimizde kimlerle mücadele ettiğimiz, düşmanların kimler olduğu belirsiz kalıyor. Siyonizm'in, cuntanın geri gelmesi korkusu ve endişesiyle derine inilmiyor, gücümüz gösterilmiyor. Amerika, Rambo filmiyle Afganistan'a girdi, iki ok atarak Afganistan'ı halletti. Sinema aslında gücü göstermektir. ABD, askeri gücünü sinemayla dünyaya gösteriyor. Biz neden göstermiyoruz? Niçin çekiniyoruz? Kitaplar ve filmler bir hayal gücüdür. Bunları kullanarak mesajlar verelim. Nitekim kitabı sinemaya uyarlamak için her şey hazır. Bir dava insanı çıkıp, 'Bunu film yapalım' desin, biz hazırız" şeklinde konuştu.

"Lejyoner Avı bir başlangıç, devamı gelecek"

Lejyoner Avı'nın bir başlangıç olduğunu belirten ve kitabın devamının olacağına dair ışık yakan Beyoğlu, "O kadar çok birbirine benzeyen kitaplar var ki; ben de o yolda gitsem sadece bir benzerlik olacaktı. Farklı olmak için bilinmeyeni yapmak lazım. Yazılanın halkta karşılığı olması lazım. Bu kitap bir başlangıçtı devamında da yine çizgimiz bellidir "dedi

"Güzel dönüşler aldım"

Kitabı için güzel tepkiler aldığını da bildiren Beyoğlu, "Kitabın tüm hakları bana ait ve şuan için yalnızca internet üzerinden satışa koydum. Değerli büyüklerimize de kitabımı verdim. Güzel dönüşler oldu. Kitabım onlar tarafından da beğenildi. Çünkü önemli olan okuyucuyu sıkmadan kurguyu iyi yapmaktır. Ben de buna dikkat ettim ve iyi bir kurgu yaptığımı düşünüyorum. Amacım bunun daha da üstüne çıkmaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Reha Beyoğlu'nun imzalı kitabını hediye ettiği Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Gazeteci- yazar ve televizyon yorumcusu Cem Küçük ve Fuat Uğur kitap hakkındaki duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan: "Romanlar üzerinden toplumlarda algı oluşturmak gibi fikri hassasiyetler ön plana çıktı. Yurtdışı kaynaklı birçok kitapta Batı-Doğu karşılaştırması yapılıyor. Bu mukayese genellikle yanlış esaslara dayandırılıyor. Özellikle kahramanlık, polislik ve casusluk romanlarında sanki bütün kahramanlıklar hep Batı'daymış gibi gösteriliyor. Bu yanlış bir algı. Bizler de kendi romanlarımızda; tarihimizi, sosyolojimizi, genlerimizde olan kahramanlıklarımızı öne çıkaracak hususlar üzerine yoğunlaşmalıyız. Bu noktada Reha Bey'i tebrik ediyorum."

Gazeteci- yazar ve televizyon yorumcusu Cem Küçük: "Lejyoner Avı 'Başlangıç' kitabını kaleme alan Reha Beyoğlu'nu tebrik ediyorum. Kitabı dört gözle okumayı bekliyorum. Umarım fantastik alanında Türkiye'de çok önemli bir adımın başlangıcı olur."

Gazeteci- yazar ve televizyon yorumcusu Fuat Uğur: "İlk fırsatta hemen okuyacağım. Tek nefeste okuyacağıma inanıyorum. Reha Bey'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Reha Beyoğlu kimdir?

1978 yılında doğan ve aslen Giresun'lu olan yazar; ilk, orta ve yükseköğrenimini İstanbul'da tamamladı. Futbol ve mankenlik gibi alanlarda yer almasının yanı sıra, asıl mesleği olan sinema ve televizyon sektöründe birçok projeye imza atarak kariyerinde yükseldi. Sayısız dizi ve projelerde görev alan Beyoğlu, "Topal Osman" ve "Reis" sinema filmlerinde başrol oynamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan yazar İstanbul'da yaşamaktadır.

