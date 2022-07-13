Reis sınıfı denizaltılara yeni 'Section 50' teslimatı - Son Dakika
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Reis sınıfı denizaltılara yeni 'Section 50' teslimatı

13.07.2022 14:06
Reis sınıfı denizaltılara yeni 'Section 50' teslimatı

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım 'Section 50'nin yeni teslimatlarının yapıldığını ve Reis sınıfı 2 denizaltıya entegre edileceğini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım 'Section 50'nin yeni teslimatlarının yapıldığını ve Reis sınıfı 2 denizaltıya entegre edileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kritik sistemlerin yerlileştirmesine devam ediyoruz. Denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım 'Section 50'nin yeni teslimatlarını Gölcük Tersane Komutanlığına yaptık. 2 adet Section 50, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek" dedi.

Konuyla ilgili başkanlıktan yapılan açıklamada da, Türk donanmasının en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı denizaltıların en kritik bölümü olan 'Section 50'nin, denizaltı ana silahları ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırdığı belirtilerek, "Üretilen Section 50 sayesinde Reis sınıfı denizaltılar, 8 adet 533mm'lik torpido kovanı ile silahlandırılıyor. Proje kapsamında 6 adet Reis sınıfı denizaltının teslim edilmesi planlanıyor. İlk iki denizaltının torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklenicisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6'ncı denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de ilk kez STM ana alt yükleniciliğinde, Yalova'daki Gürdesan'da üretiliyor" denildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Reis sınıfı denizaltılara yeni 'Section 50' teslimatı - Son Dakika

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