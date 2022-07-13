Reis Sınıfı denizaltılara yeni "Section50" teslimatı - Son Dakika
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Reis Sınıfı denizaltılara yeni "Section50" teslimatı

13.07.2022 11:23

Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin, yeni teslimatları Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin, yeni teslimatları Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (YTDP) önemli bir teslimat daha tamamlandı. Sayılı ülkenin üretimini yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının (ana silahların) yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatları devam ediyor.

İlk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda, Yalova'daki Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret A.Ş.'de üretilen Section50'nin ikinci ve üçüncü teslimatı başarıyla gerçekleştirildi. Reis Sınıfı denizaltılar için üretilen 2 adet Section50, deniz yolu ile Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim edildi. Türkiye'de üretilen ve teslim edilen ikinci ve üçüncü Section 50 bölümü, TCG AYDIN REİS ve TCG SEYDİ ALİ REİS'e entegre edilecek. STM ve Gürdesan, TCG MURAT REİS'e entegre edilecek ilk Section50 teslimatını ise Eylül 2021'de gerçekleştirmişti.

Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

"Kritik sistemlerin yerlileştirmesine devam ediyoruz. Denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50'nin yeni teslimatlarını Gölcük Tersane Komutanlığına yaptık. 2 adet Section 50, AYDIN REİS ve SEYDİ ALİ REİS denizaltılarımıza entegre edilecek."

SECTİON 50

Türk Donanması'nın en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı denizaltıların en kritik bölümü olan Section 50, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor. Üretilen Section 50 sayesinde Reis sınıfı denizaltılar, 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanı ile silahlandırılıyor. Proje çerçevesinde 6 adet Reis sınıfı denizaltının teslim edilmesi planlanıyor. İlk iki denizaltının, torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklenicisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6. denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de ilk kez STM ana alt yükleniciliğinde, Gürdesan'da üretiliyor.

YENİ TİP DENİZALTI PROJESİ

SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı çerçevesinde Denizaltı Harekat Konsepti kriterlerini karşılamak üzere başlatılan proje bünyesinde, 6 adet Reis sınıfı denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda azami ölçüde Türk sanayii katılımı ile inşa edilmesi amaçlanıyor. Yeni tip denizaltı projesi çerçevesinde havadan bağımsız tahrik sistemi ile birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip, su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış 6 denizaltının hizmete alınması planlanıyor.

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi (AIP) ile donatılan Reis sınıfı denizaltılar, bu sayede satha çıkmaksızın haftalarca su altında harekat yapabilme imkanına sahip olacak. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilecek. Denizaltılar 68 metre uzunluğa, 2 bin tonun üzerinde ağırlığa ve 40 personel kapasitesine sahip olacak.

Proje çerçevesinde Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı TCG PİRİREİS (S-330), Mart 2021'de denize indirilmişti. Projede, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni de 23 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilmişti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev alacak Reis Sınıfı Denizaltıların isimleri şöyle:

"TCG PİRİREİS, TCG HIZIR REİS, TCG MURAT REİS, TCG AYDIN REİS, TCG SEYDİ ALİ REİS ve TCG SELMAN REİS."

(Huzeyfe Tarık Yaman - Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

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Kaynak: İHA

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