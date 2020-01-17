'Reisbey' kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika
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'Reisbey' kaçak avcılara göz açtırmıyor

6 saat önce

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube ekipleri tarafından, 'Reisbey' kontrol teknesiyle yasa dışı su ürünleri avcılığının önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsatsız avcılık yapan 6 şüpheliye toplam 49 bin lira idari para cezası uygulandı.

'Reisbey' kaçak avcılara göz açtırmıyor, System.String[]

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube ekipleri tarafından, 'Reisbey' kontrol teknesiyle yasa dışı su ürünleri avcılığının önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsatsız avcılık yapan 6 şüpheliye toplam 49 bin lira idari para cezası uygulandı.

Halk arasında 'Sarı Kuş' olarak bilinen 2015 yılından beri aktif olarak görev yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı 'Reisbey' kontrol teknesi denetimlere devam ediyor. Denetimlerde içinde daha önce defalarca şebeke tabir edilen yasadışı avcılık yaparken yakalanan kişilerin bulunduğu plakasız özel bir tekne durduruldu. Ruhsatsız olduğu anlaşılan tekne ve av araçlarına el konuldu. Teknede ruhsatsız avcılık yapan 6 şüpheliye 49 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerin denizde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik unsurları, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, karada ise il ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, il ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler ile koordineli olarak gerçekleştirdikleri bildirildi.


Balıkçılık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:44 Kaynak: DHA
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