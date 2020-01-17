'Reisbey' kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube ekipleri tarafından, 'Reisbey' kontrol teknesiyle yasa dışı su ürünleri avcılığının önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsatsız avcılık yapan 6 şüpheliye toplam 49 bin lira idari para cezası uygulandı.

Halk arasında 'Sarı Kuş' olarak bilinen 2015 yılından beri aktif olarak görev yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı 'Reisbey' kontrol teknesi denetimlere devam ediyor. Denetimlerde içinde daha önce defalarca şebeke tabir edilen yasadışı avcılık yaparken yakalanan kişilerin bulunduğu plakasız özel bir tekne durduruldu. Ruhsatsız olduğu anlaşılan tekne ve av araçlarına el konuldu. Teknede ruhsatsız avcılık yapan 6 şüpheliye 49 bin lira idari para cezası uygulandı.