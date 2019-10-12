Son Dakika Haberleri: Reja: türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık
Son Dakika Spor Reja: türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık

Reja: türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık

39 dakika önce

Arnavutluk Teknik Direktörü Edoardo Reja, "Türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık.

Reja: türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık, System.String[]

Arnavutluk Teknik Direktörü Edoardo Reja, "Türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Teknik ve yetenek olarak güçlü bir ekipti. Buraya gelmekteki amacımız yürekli bir oyun ortaya koymaktı. Bunu da kısmen başardığımızı düşünüyorum" dedi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Türkiye'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Arnavutluk'ta, teknik direktör Edoardo Reja, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Reja, "Evet bugün kaybettik ama iyi bir oyunla kayıp oldu. Türkiye'nin gittiği Avrupa Şampiyonası'nda oldukça iyi işler yapacağını düşünüyorum ve onlara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ MÜCADELEDEN MUTLUYUM"

Reja, "Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı oynarken iyi bir oyun ortaya koymak istiyorduk" diyerek, "Türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Teknik ve yetenek olarak güçlü bir ekipti. Buraya gelmekteki amacımız yürekli bir oyun ortaya koymaktı. Bunu da kısmen başardığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç farklı olabilirdi. Arnavutluk Mili Takımı olarak Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı oynarken iyi bir oyun ortaya koymak istiyorduk ve bunu da başardık. Bugünkü mücadeleden mutluyum. Türkiye baskı ile başladı, fiziksel oyunu tercih ederek başladı, buna iyi bir karşılık verdik. İki, üç net pozisyon oluşturduk, yararlanamadık. Maçın sonunda şanssız bir gol yedik. Türkiye çok değerli, iyi bir takım" diye konuştu.

"GRUPTA FAZLA BİR ŞANSIMIZ KALMADI"

Edoardo Reja son olarak, "Grupta, takımın başında olduğum maçlara bakarsanız fena bir iş çıkarmadık. Grupta fazla bir şansımız kalmadı. Türkiye ve Fransa'nın 18'er puanı oldu. Belki bugün kazanmak işleri değiştirebilirdi ama biz bunda başarılı olamadık" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Edoardo Reja'nın açıklamaları


Arnavutluk, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takımımız son dakikada attı, Kadıköy yıkıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu Şenol Güneş, kendisini eleştiren Fenerbahçelilere cevap verdi! Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlardan kravat tepkisi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 01:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reja: türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]