Rejim güçleri, İdlib'de 6 yerleşimi daha ele geçirdi - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib'in güneydoğusunda 6 yerleşimi daha ele geçirdi.

Rejim güçleri ile muhalif ve rejim karşıtı silahları gruplar arasında, İdlib'in güneydoğu kırsalı ve Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalında yoğun çatışmalar sürüyor.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirmesinin ardından Serakib ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Çatışmalar sonucunda, rejim güçleri, Serakib'in güneyinde Han es Sübül, Lof, Kamhane, Tel Dibis, Cerada köyleri ile Mardibse beldesini ele geçirdi.

Böylece rejim güçleri, Serakib'e güneyden 10 kilometre yaklaştı.

Muhalifler Halep cephesinde bir noktayı geri aldı

Rejim güçleri, dün, Halep'in batı kırsalında askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere saldırılarını sürdürmüş, Raşidin bölgesinde 4 noktayı ele geçirmişti.

Bunun üzerine muhalif gruplar, sabah saatlerinde, Halep'in batı kırsalında "Gazeteci evleri" noktasını çatışarak geri aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Senegal ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da, Soçi'ye de sadık değil. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerde de kendilerine 'İdlib'de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız.' diye ifade ediliyor. En son Halep'ten bizim tarafa atışları var. Bunlara biz bir yere kadar sabrederiz, sabrettik ama ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz."

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.