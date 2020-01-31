Rejim güçleri, İdlib'de kimsesiz yaşlı sivili sokak ortasında katletti - Son Dakika

Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan Ahmet Caffal isimli kimsesiz yaşlı adamın öldürülmeden önce çekilen ve dua ettiği görüntüler Beşşar Esed rejimi güçleri, iki gün önce ele geçirdiği İdlib'in Maaratünnuman ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan yaşlı bir sivili vahşice katletti.

Rejim unsurları, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan Ahmet Caffal isimli kimsesiz yaşlı adamı öldürdü ve cansız bedeninin üzerine basarak fotoğraf çektirdi.

Fotoğrafta, Caffal'ın sokak ortasında öldürüldüğü ve rejim güçlerinin de cesedin yanında gülerek poz verdiği görülüyor.

Maaratünnuman'ın ele geçirilmeden birkaç gün önce kaydedildiği anlaşılan, AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde ise konuşma güçlüğü çeken Caffal dua ediyor.

Üstü başı perişan halde olan yaşlı adam, kameraya bir şeyler mırıldadıktan sonra enkazlar arasında aksayarak sessizce ilerliyor.

Görüntülerde Caffal'ın bir ayağında terlik olduğu diğer ayağını ise bir bez parçasıyla sardığı dikkati çekiyor.