Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu
1 saat önce
Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'in güneyinde bulunan Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınlarına topçu saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:38 Kaynak: AA
Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, İdib'in güneyinde yer alan, Hama'nın kuzeybatı kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 nolu gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla hedef aldı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Söz konusu saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmezken saldırının, Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.
TSK'NIN BÖLGEDE 12 ADET GÖZLEM NOKTASI BULUNUYOR
Rejim güçleri, aynı noktayı 29 Nisan'da, 4 ve 12 Mayıs'ta da hedef almıştı. TSK'nin, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.
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