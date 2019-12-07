Son Dakika Haberleri: Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı
Son Dakika Güncel Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı

6 saat önce

Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı, System.String[]

Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Suriye rejim güçleri İdlib'te 2 pazaryeri de dahil olmak üzere birçok yerleşim noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Bölgede hava saldırılarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hava saldırıları sonrası bölgeden görüntüler

-Yıkılan binalar

-Patlama sonrası yükselen dumanlar


Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:15 Kaynak: DHA
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Suriye rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı
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