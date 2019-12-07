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Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı
6 saat önce
Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:15 Kaynak: DHA
Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Suriye rejim güçleri İdlib'te 2 pazaryeri de dahil olmak üzere birçok yerleşim noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Bölgede hava saldırılarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hava saldırıları sonrası bölgeden görüntüler
-Yıkılan binalar
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
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