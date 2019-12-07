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Rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı
6 saat önce
Rejim güçleri İdlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralıSuriye, (DHA)- Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:22 Kaynak: DHA
Rejim güçleri İdlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı
Suriye, (DHA)- Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Suriye rejim güçleri İdlib'te 2 pazaryeri de dahil olmak üzere birçok yerleşim noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Bölgede hava saldırılarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.
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