Son Dakika Haberleri: Rejim güçleri İdlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı
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Rejim güçleri İdlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı

6 saat önce

Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Rejim güçleri İdlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı, System.String[]

Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Suriye rejim güçleri İdlib'te 2 pazaryeri de dahil olmak üzere birçok yerleşim noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8'i çocuk, 20 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Bölgede hava saldırılarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.


Suriye, İdlib, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:18 Kaynak: DHA
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Suriye rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı
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