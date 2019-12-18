Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in Maaret el Numan ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 5 sivilin yaralandığını bildirdi. Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının, dün İdlib'in gerginliği azaltma bölgesindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 sivil hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

34 yaşındaki Finlandiya'nın yeni Başbakanı'nın ilk icraati DEAŞ'lı çocukları geri getirmek
Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti 9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada

Son Dakika Haberleri
22:54 Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika Haber
22:50 Samsun'daki kazada bir öğrenci daha hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
22:47 Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili "Dışarıdakilerin kuklaları" sözlerine yanıt - Son Dakika Haber
22:46 Türk Kızılaydan "Uluslararası Göçmenler Günü" konseri - Son Dakika Haber
22:43 Kılıçdaroğlu büyükelçi Cristian Berger ile bir araya geldi - Son Dakika Haber
21:59 9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 23:04:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]