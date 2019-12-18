Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in Maaret el Numan ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 5 sivilin yaralandığını bildirdi. Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının, dün İdlib'in gerginliği azaltma bölgesindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 sivil hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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