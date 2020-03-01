Rejim hedefleri böyle vuruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rejim hedefleri böyle vuruldu - Son Dakika

Rejim hedefleri böyle vuruldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Rejim hedefleri böyle vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü ve bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 Top/Obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bakanlıktan, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edildiği yeni görüntüler paylaşıldı. - ANKARA

Hulusi Akar, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:09 Kaynak: İHA
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