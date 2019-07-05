Rejim İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi
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- ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu'nun düzenledikleri operasyonlar ve operasyon hazırlıkları Askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki ayda İdlib...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:41 Kaynak: AA
- ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu'nun düzenledikleri operasyonlar ve operasyon hazırlıkları Askeri muhalifler ve Beşşar Esed
rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki ayda İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde en az 900 rejim gücünü etkisiz hale getirdi.
Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin İdlib ve Hama kırsalında sürekli ilerleme çabasında olduğunu ancak askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların başarılı şekilde karşı koyduğunu söyledi.
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