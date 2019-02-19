Rejim İdlib'e Yine Saldırdı: 5 Ölü, 10 Yaralı

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'deki Han Şeyhun kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'deki Han Şeyhun kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin yaralandığı bildirildi.



Rejim güçleri, sivillerin yaşadığı İdlib'in en büyük yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Suriye'deki Han Şeyhun kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıda yaralanan 10 sivilin ise durumunun ağır olduğu, hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.



(İHA)

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