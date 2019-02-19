Son Dakika Haberleri: Rejim İdlib'e Yine Saldırdı: 5 Ölü, 10 Yaralı

Rejim İdlib'e Yine Saldırdı: 5 Ölü, 10 Yaralı

11 dakika önce

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'deki Han Şeyhun kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'deki Han Şeyhun kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

Rejim güçleri, sivillerin yaşadığı İdlib'in en büyük yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Suriye'deki Han Şeyhun kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıda yaralanan 10 sivilin ise durumunun ağır olduğu, hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Han Şeyhun, Suriye, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı

Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor AK Parti; Kars, Kırklareli ve Iğdır Adaylarını Geri Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 16:42:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rejim İdlib'e Yine Saldırdı: 5 Ölü, 10 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]