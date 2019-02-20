Son Dakika Haberleri: Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı

Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı

23 dakika önce

Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı, System.String[]
Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen İdlib'e saldırıları devam ediyor. Bugün rejim topçularının Han Şeyhun beldesine yaptığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde top mermisinin düşme anı gözükürken yerel kaynaklar 4 kişinin yaralandığını bildirdi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

Han Şeyhun, Suriye, İdlib, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Komşusunun İç Çamaşırlarını Çalan Sapıktan Pişkin Savunma: Aşk Kurbanı Oldum

Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:25:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]