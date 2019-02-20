Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı
14 dakika önce
- Rejim saldırısı kameralara yansıdıİDLİB - Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.
- Rejim saldırısı kameralara yansıdı
İDLİB - Esad rejiminin, Suriye
'nin İdlib
iline bağlı, Han Şeyhun
beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Suriye'de Esad rejiminin "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen İdlib'e saldırıları devam ediyor. Bugün rejim topçularının Han Şeyhun beldesine yaptığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde top mermisinin düşme anı gözükürken yerel kaynaklar 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:10 Kaynak: İHA
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