Son Dakika Haberleri: Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı

Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı

14 dakika önce

- Rejim saldırısı kameralara yansıdıİDLİB - Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rejim Saldırısı Kameralara Yansıdı, System.String[]
- Rejim saldırısı kameralara yansıdı

İDLİB - Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Suriye'de Esad rejiminin "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen İdlib'e saldırıları devam ediyor. Bugün rejim topçularının Han Şeyhun beldesine yaptığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde top mermisinin düşme anı gözükürken yerel kaynaklar 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Han Şeyhun, İdlib, Suriye, Güncel
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