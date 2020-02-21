Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı - Son Dakika Dünya

Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı

17 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı.

Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Daha önce sivillerin boşalttığı köylerde zaman zaman ılımlı muhaliflerle, rejim askerleri arasında da çatışmalar yaşanıyor.  İdlib'e bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, Ilımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rejim güçleri ile birbirleriyle yaklaşan muhalif gruplar tank ve ağır silahlarla rejim güçleriyle çatışıyor. Rejimin elinde bulundurduğu Qmenas kasabasından, İdlib kent merkezi yakınlarına da top atışları yapılıyor. Bölgede bulunan siviller bombardımanları tedirginlikle izliyor.


İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:04 Kaynak: DHA
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