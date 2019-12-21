Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına 3 füzeyle hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklara göre saldırı, Serakib'de sivillerin kaldığı mahalleleri hedef olarak aldı.


Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bazı yaralıların kritik durumda olması nedeniyle müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi. - İDLİB

Serakib, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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