Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına 3 füzeyle hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklara göre saldırı, Serakib'de sivillerin kaldığı mahalleleri hedef olarak aldı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bazı yaralıların kritik durumda olması nedeniyle müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Serakib, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu
Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
21:40 Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Son Dakika
21:40 Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:40 Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
21:39 Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri sahiplerini buldu (1) - Son Dakika
21:39 ÇEVRE BAKANI KURUM KİRAZLITEPE KONUTLARINDA İNCELEME YAPTI - Son Dakika
21:05 Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Son Dakika
21:02 Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:42:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]