Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü - Son Dakika

Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü

7 saat önce

Suriye'de rejim ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü, System.String[]

Suriye'de rejim ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları gece saatlerinde İdlib'in Fua ve Biniş beldelerindeki sivil yerleşimlere 6 hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma yetkilileri, saldırılarda 9 sivilin Fua'da ve 1 sivil Biniş'te olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda ayrıca çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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