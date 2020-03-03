Son Dakika › Güncel › Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü - Son Dakika
Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 ölü
7 saat önce
Suriye'de rejim ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
Suriye'de rejim ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları gece saatlerinde İdlib'in Fua ve Biniş beldelerindeki sivil yerleşimlere 6 hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma yetkilileri, saldırılarda 9 sivilin Fua'da ve 1 sivil Biniş'te olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda ayrıca çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.
(İHA)
Son Dakika Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Son Dakika: Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Yunanistan'ın öldürdüğü Suriyeli mülteci için soruşturma başlattı