Rejim ve Rus uçakları Halep'te sivilleri vurdu: 4 ölü - Son Dakika

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Rejim ve Rus uçakları Halep'te sivilleri vurdu: 4 ölü
6 saat önce
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in Kefr Amma köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in Kefr Amma köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Kefr Amma köyündeki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı düzenledi. Halep'teki sivil savunma yetkilileri saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle 2 evin tamamen yıkıldığı ifade edildi. - HALEP
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