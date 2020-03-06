"Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edildi, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edildi, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

"Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edildi, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA'nin imha edildiğini ve 21 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA'nin imha edildiğini ve 21 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekatında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16.00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır."

(İHA)

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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